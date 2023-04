Arktische Eisalgen stark mit Mikroplastik belastet

Forscher haben eine hohe Konzentration von Mikroplastik in einer speziellen Alge nachgewiesen, die unter dem arktischen Meereis wächst: Melosira arctica enthält zehnmal so viele Mikroplastikpartikel wie das umgebende Meerwasser. Diese Konzentration an der Basis des Nahrungsnetzes stellt eine Gefahr für Lebewesen dar, die sich an der Meeresoberfläche von den Algen ernähren.

Klumpen abgestorbener Algen befördern das Plastik mit seinen Schadstoffen zudem besonders schnell in die Tiefsee – und können so die hohen Mikroplastikkonzentrationen im dortigen Sediment erklären. Das berichten Forschende unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts jetzt in der Fachzeitschrift Environmental Science and Technology.

"Wir haben endlich eine plausible Erklärung dafür gefunden, warum wir auch im Tiefseesediment immer im Bereich des Eisrandes die größten Mengen von Mikroplastik finden", berichtet Melanie Bergmann. "Die Algen befördern Mikroplastik auf direktem Weg mit nach unten zum Meeresboden, darum messen wir unter der Eiskante höhere Mikroplastikmengen. Normalerweise sinken die als Meeresschnee bezeichneten Aggregate aus Algenresten langsamer und werden von Wasserströmungen seitwärts abgetrieben, so dass der Meeresschnee weiter weg landet."

Teil der Nahrungskette

Melosira arctica ist ein Futterfahrstuhl für die Bodenlebewesen in der Tiefsee: Sie wächst in den Frühlings- und Sommermonaten mit rasantem Tempo unter dem Meereis und bildet dort meterlange Zellketten. Sterben die Zellen ab und schmilzt das Eis, an dessen Unterseite sie haften, verkleben sie zu Klumpen, die innerhalb eines einzigen Tages mehrere tausend Meter bis auf den Grund der Tiefsee sinken können. Dort bilden sie eine wichtige Nahrungsquelle für die bodenlebenden Tiere und Bakterien. Neben der Nahrung transportieren sie eben auch Mikroplastik.

Wenn das Zooplankton von Fischen wie dem Polardorsch gefressen wird, gelangen die Partikel in weiterer Folge in Seevögel und Robben, die diese Fische fressen, Vögel und Robben können wiederum von Eisbären gefressen werden.