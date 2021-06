Neuer Chef, neue OMV

Das zeigt sich an den Ergebnissen des ersten Quartals 2021, als Borealis erstmals konsolidiert wurde. Der Betriebsgewinn der gesamten OMV stieg um 24 Prozent auf 870 Millionen Euro, mehr als die Hälfte davon steuerte Borealis bei.

Stern wird also nicht mehr in die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder investieren, sondern ins Chemie- und Kunststoffgeschäft. Vermutlich 2022 dürfte die OMV die restlichen 25 Prozent an Borealis kaufen und ihre Beteiligung am Kunststofferzeuger Borouge in Abu Dhabi aufstocken. Dieses Joint Venture von Borealis und dem arabischen Ölgiganten Adnoc könnte die internationale Kunststoff-Drehscheibe werden. Projekte für eigene Standorte in Asien hatte die OMV wieder verworfen. Stattdessen können die Plastikteile von Abu Dhabi Richtung Asien geliefert werden. Vorausgesetzt, das Recycling funktioniert. Hier arbeitet die OMV an innovativen Projekten.

Die wiederholten Aufforderungen von Greenpeace & Co., zuletzt anlässlich der OMV-Hauptversammlung am Mittwoch vorgetragen, so rasch wie möglich aus Öl, Gas und auch aus der Plastikproduktion auszusteigen, sind einigermaßen realitätsfern. „Man kann die Leute doch nicht zur -Neutralität zwingen, indem man ihnen kein Benzin mehr verkauft“, argumentiert Klaus Umek, Chef der in der OMV investierten Petrus Advisers.

Wiewohl es keine freie Fahrt mehr für Konzerne gebe, die produzieren. In absehbarer Zukunft würden, argumentiert Umek, Öl und Gas keine Ertragsperlen mehr sein, „daher muss jetzt in Chemie investiert werden. Und in Erneuerbare Energien“. Jetzt würden die Weichen gestellt, „ob die OMV in einigen Jahren drei Milliarden Euro Gewinn macht oder Null“. Der Kapitalmarkt honoriert den Kurswechsel, die Aktie performt besser als der Markt und nähert sich früheren Höchstwerten.

Die Investoren hoffen, dass mit Stern auch ein moderner, weniger hierarchischer Managementstil in den Konzern einzieht. Borealis war immer flacher aufgestellt, die Mitarbeiter eigenständiger. Im Gegensatz zur oft bürokratischen OMV.