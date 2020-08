Neue Speisen für die Durchreise

Rosenberger-Mitbewerber Landzeit (16 Hotel-Restaurant-Standorte in Österreich) fährt einen anderen Kurs. Zwar müsse es natürlich schnell gehen mit der Bereitstellung der Speisen, erklärt Landzeit-Geschäftsführer Wolfgang Rosenberger im KURIER-Gespräch. Es gehe aber dennoch weniger um Mitnahme der Speisen denn um das Erleben von Qualität der österreichischen Küche.

Keine Pipi-Gebühr

Man setze dabei nicht nur auf ausländische Gäste – der Umsatz mit Gästen aus dem Hinterland würde 20 bis 30 Prozent ausmachen, so Rosenberger. Warum an den Landzeit-Standorten entlang der Autobahnen übrigens für den Toilettengang keine Gebühr verrechnet wird, erklärt er ebenso mit der Qualität. „Die österreichische Gastfreundschaft soll geprägt von Großzügigkeit sein.“ Für Fast Food sei das „schon in Ordnung“, zu seiner Vorstellung passe eine Klo-Gebühr aber nicht.

Auch bei Landzeit sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, das werde auch über den September hinaus so bleiben. Kündigungen sind wie bei Rosenberger nicht geplant. Die Corona-Krise habe auch die Landzeit-Standorte stark getroffen, durchschnittlich liegen die Frequenzen dort um 40 Prozent unter den Normalwerten.

Dennoch stehe das Unternehmen gut da – man lebe noch immer von der eigenen Liquidität, so Rosenberger. Den Schaden aus der Pandemie beziffert er mit rund 15 Millionen Euro. Den Zukauf weiterer Standorte schließt Wolfgang Rosenberger für die Zukunft nicht aus. In der aktuellen Lage sei dies aber kein Thema.