Landzeit-Chef: „Normalität gibt es noch lange nicht“

Mit der Hälfte ihrer 16 Hotel-Restaurants an den österreichischen Autobahnen nahm die Landzeit-Gruppe am letzten Wochenende wieder den Betrieb auf. Bis Mitte Juni will Geschäftsführer Wolfgang Rosenberger alle Standorte reaktiviert haben. Weil der Tourismus aber fast noch gänzlich fehlt, hat sich die im gehobenen Segment agierende Gruppe auf einen langen Weg zurück eingestellt.

„Das Aufsperren eines Standortes gleicht beim Aufwand fast einer Neueröffnung“, sagt Rosenberger. Lüftungs- und Schankanlagen müssen gereinigt, das Personal vor allem in der neuen Situation auf die Corona-Bedingungen bestens eingeschult werden. „Hohe Hygiene-Standards gab es bei uns aber auch schon vorher. Das ist weniger Problem“, versichert er. Trotz Eröffnung sei der Shutdown noch nicht überwunden. An den vergangenen Wochenendtagen, die als umsatzstärker als Wochentage gelten, seien die einkalkulierten Tagesumsätze erreicht worden. „ Normalität gibt es aber noch lange nicht“, ist sich Rosenberger sicher. Sehr erfreulich: „Es kamen Stammgäste, die sich von Herzen freuten, wieder ins Restaurant gehen zu können“.