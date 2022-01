Neue Austro-Allianz am Wärmepumpen-Markt

„Unser Ziel ist es, möglichst viel an Wertschöpfung und vor allem Entwicklungs-Kompetenz in Österreich zu binden. Wir können in Europa aber auch international mit unseren Lösungen mithalten. Das soll auch in Zukunft so bleiben“, so Roman Seitweger, Co-Geschäftsführer von Windhager.

Ringen um Fachkräfte

Bis Jahresende will Windhager von 550 auf 600 Mitarbeiter wachsen, der neue Standort sieht in der ersten Ausbaustufe 40 neue Arbeitsplätze vor. „Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt gerade schwierig ist, um nicht zu sagen leergefischt.“ Das Problem betrifft auch Partnerbetriebe wie Installateure, erzählt Gubi. „Die Auftragsbücher sind voll. Gerade bei der Montage sehen wir die größten Engpässe.“