Neue Aktionäre: Varta und Porsche haben Verträge unterschrieben

Die Restrukturierung des angeschlagenen deutschen Batterieherstellers Varta mit Sitz im schwäbischen Ellwangen bekommt nun seine endgültigen Konturen. Wie berichtet, wird Sportwagenbauer Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bei Varta einsteigen. Porsche hat am Montag bei der Bundeswettbewerbsbehörde den Zusammenschluss angemeldet.

So beabsichtigt der Autobauer „den Erwerb von ca. 50 Prozent der Anteile (nicht kontrollierend)“ an der Varta AG und den Erwerb von ca. 70 Prozent an der V4Drive Battery GmbH, deren Anteile derzeit noch vollständig von der Varta AG gehalten werden. Künftig will Porsche die alleinige Kontrolle übernehmen. V4Drive Battery entwickelt Lithium-Ionen-Zellen für E-Autos.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der Erwerb von 50 Prozent sei nur ein Zwischenschritt, erklärte ein Varta-Sprecher dem KURIER.

Am Ende werden Porsche und die Tojner-Gruppe jeweils 32 Prozent der Anteile halten und die finanzierenden Bank 36 Prozent. Varta befindet sich in einem Sanierungsverfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG). Die Verträge mit den Kreditgebern und Schuldscheingläubigern auf der einen Seite sowie mit den künftigen Aktionären, dem Investor Michael Tojner und Porsche, auf der anderen Seite sind unterschrieben, teilte Varta am Montag mit. Sie stellen jeweils 60 Millionen Eigenkapital zur Verfügung. Bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens bekommt Varta zudem einen Überbrückungskredit in Höhe von 30 Millionen Euro. Der Restrukturierungsplan soll noch im Oktober finalisiert werden.