Negative Veranagungsperformance der Pensionskassen im 3. Quartal

Die heimischen Pensionskassen haben im dritten Quartal 2022 eine negative Veranlagungsperformance verzeichnet. Sie belief sich im dritten Jahresviertel auf minus 9,73 Prozent. "Das ist ein äußerst schwieriges Jahr für die Veranlagung der Pensionskassen. Auch die Zeichen für das 4. Quartal stimmen wenig optimistisch", so Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Donnerstag in einer Aussendung.

Als Ursache nannte Zakostelsky die Covid-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, die Energie-Krise und die Inflation. Zudem markierten die Finanzmärkte heuer immer noch auf Tiefständen, im Unterschied zum ersten Jahr der Covid-19-Pandemie, als sich die Märkte nach den Einbrüchen im Frühjahr bis zum Herbst erholt hätten. Dieser Entwicklung hätten sich auch die heimischen Pensionskassen nicht entziehen können, hieß es in der Aussendung.

Performance im Durchschnitt positiv

"Gerade in schwierigen Jahren darf man nicht vergessen, dass betriebliche Altersvorsorge über Jahrzehnte angespart wird", so der Obmann in der Aussendung und verwies auf die durchschnittlich positive Performance der heimischen Pensionskassen von jährlich 5,37 Prozent über die vergangenen rund 30 Jahre. Aber auch in den letzten Jahren war die durchschnittliche Performance großteils positiv. Im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre lag sie laut Fachverband bei jährlich 5,06 Prozent, über die letzten drei Jahre bei 7,25 Prozent jährlich und im vergangenen Jahr bei 7,62 Prozent.

Insgesamt vertritt der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekasse über 4 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte. Die heimischen Pensions- und Vorsorgekassen veranlagen über 43 Mrd. Euro. 2021 entfielen davon rund 27,3 Mrd. Euro auf die Pensionskassen.