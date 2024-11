Was sich die Flughafen-Chefs von der neuen Regierung wünschen

Ab 2025 müssen Airlines in der EU alternativen Treibstoff beimischen, beginnend bei zwei Prozent bis 70 Prozent (2050). Derzeit wird SAF in Europa aber fast nur aus pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten erzeugt, was fünfmal so teuer ist wie Kerosin. Die von den Airlines benötigten Mengen könnten daraus allerdings gar nicht produziert werden.

Industriell erzeugte E-Fuels in Photovoltaik-Farmen in Nordafrika und dem arabischen Raum dürfen jedoch nicht in die EU geliefert werden, obwohl dies über Pipelines und Schiffe technisch problemlos möglich und dieser Treibstoff wesentlich billiger wäre.

Für einen Flug Wien-Tokio schlage sich die Beimischung derzeit mit Mehrkosten pro Passagier von 120 Euro nieder, rechneten die Airport-Chefs am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten vor. Mit einem Zwischenstopp in Istanbul falle nur ein Bruchteil davon an, da diese Regelung außerhalb der EU nicht gilt.