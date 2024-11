Flughafen Wien rechnet mit Rekordjahr und investiert

Mehr als 2019

Im Sommer hoben bereits mehr Menschen denn je von den Flughäfen der Gruppe ab. Die Passagierzahlen lagen über jenen des bisherigen Rekordjahres 2019. Zur Flughafen Wien AG zählen neben dem Flughafen Wien auch Beteiligungen am Flughafen von Malta und dem Flughafen Kosice in der Slowakei. An letzteren beiden Flughäfen waren die Zuwächse noch höher als jene in Wien. Hier gab es einen Passagierzahlenzuwachs von 7,2 Prozent auf 24,1 Millionen Passagiere, in Malta ein Plus von 15,5 Prozent auf 6,9 Millionen Passagiere, in Kosice ein Plus von 18,3 Prozent auf 609.690 Passagiere.

Vom ersten bis zum dritten Quartal des Geschäftsjahres legte der Umsatz um 13,3 Prozent auf 792,5 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 10,8 Prozent auf 368,1 Millionen Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 14,4 Prozent auf 268,7 Millionen Euro.