"Polemik" oder "Panikmache"? Pensionsdebatte spitzt sich zu

Wie könnten die Pensionskosten dennoch reduziert werden, damit sie nicht langfristig andere Investitionen – ob für Klimaschutz, Bildung oder Pflege – blockieren? Während das Thema im Wahlkampf bisher keine größere Rolle spielt, ging es im Lauf dieser Woche auf Ebene der Sozialpartner rund. Die zwei Streitpunkte: das aktuelle Modell der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich und eine mögliche Erhöhung des Pensionsantrittsalters.

Wer in Österreich zusätzlich zur staatlichen Pension eine „betriebliche Altersvorsorge“ bezieht, hat laut dem SPÖ-nahen Pensionistenverband in den vergangenen Jahren „massive Einbußen“ von 50 Prozent hinnehmen müssen. Der Pensionistenverband erwähnt etwa das Beispiel einer Pensionistin, die 20 Jahre in die Zusatzpension einbezahlt und um 65 Prozent weniger erhalten haben.