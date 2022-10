Nahversorger bald nur noch in jeder zweiten Gemeinde

Die explodierenden Strompreise gefährden österreichweit Hunderte Greißler bzw. selbstständige Kaufleute in ihrer Existenz. Vertreter der Wirtschaft warnen daher vor einer Schließungswelle. Demnach könnte die Zahl der Gemeinden, in denen es keinen Nahversorger mehr gibt, von 600 auf über 1.000 steigen. Dann hätte jede zweite Gemeinde (Stand per 01.01.2022: insgesamt 2.093 Kommunen) in Österreich keinen Nahversorger mehr.

Die Wirtschaftskammer fordert deshalb, dass die Strompreise staatlich gesenkt werden. Der Energiekostenzuschuss der Regierung helfe den Nahversorgern nicht. Der Staat übernimmt zwar 30 Prozent der Mehrkosten für Energie, die Betriebe müssen aber weiterhin 70 Prozent der Mehrkosten selbst stemmen.

Im Gegensatz zu einer Supermarktkette arbeiten selbstständige Lebensmittelhändler auf eigene Rechnung. Entweder sind sie Franchisenehmer einer Handelsorganisation wie Adeg, Nah&Frisch, Spar, Unimarkt oder Sutterlüty, oder sie sind gänzlich unabhängig wie kleine Bio- oder Gemüsehändler.