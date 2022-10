Kühlkosten gefährden Greißler und Nahversorger

Benischko richtete einen Hilferuf an die Politik. "Das ist kein normales Jammern. So ein Szenario hat es noch nie gegeben." Schon jetzt sei es mancherorts so, dass die Kaufleute weniger verdienten als ihre Mitarbeiter. Reich sei man als selbstständiger Kaufmann schon bisher nicht geworden, mit den neuen Strompreisen würden viele aber draufzahlen. Seine Perspektive sei nun, mit Schulden in Pension zu gehen oder zuzusperren.

5 von 70 Franchisenehmer haben gekündigt

"Ich will nicht zusperren, kann aber auch nicht mit 100.000 Euro Verlust weitermachen", so Benischko, der sich persönlich eine Frist bis Jahresende gesetzt hat. Sollte es bis Ende 2022 keine Hilfen oder eine Senkung des Strompreises geben, werde er mit 31. Dezember zusperren. Christof Kastner vom Großhändler Kastner, der viele selbstständige Kaufleute beliefert, sagte, die Stromkosten, vor allem wegen des Kühlbedarf, würden in einem Lebensmittelgeschäft von ein auf 4 bis 6 Prozent des Umsatzes steigen.

Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider berichtete, dass bei Unimarkt schon 5 der 70 Franchisenehmer ihre Verträge gekündigt haben, weil ihnen die Perspektive genommen worden sei. "Wir werden Ende 2023 über tausend Gemeinden haben, die keinen Nahversorger, keinen Bäcker, keinen Fleischer und auch keinen Kaufmann, mehr haben." Diese Geschäfte blieben dann für immer zu.

Wunsch nach staatlicher Stütze

Für Wirtschaftskämmerer Buchmüller ist klar, dass die Politik in Wien und Brüssel das Problem an der Wurzel packen müsse. Ursache des Problems sei die Preisbildung am europäischen Strommarkt. Es müsste das Gas zur Stromerzeugung staatlich gestützt werden. Der Energiekostenzuschuss der Bundesregierung helfe den Nahversorgern jedenfalls nicht. Es brauche ab Jänner 2023 planbare Strompreise. Beim Energiekostenzuschuss, wo der Staat 30 Prozent der Mehrkosten für Energie übernimmt, müssten die Betriebe weiterhin 70 Prozent der Mehrkosten stemmen.