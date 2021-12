Nachfolge-Problem macht auch vor Apothekern nicht halt

Da nach dem Apothekengesetz ein Konzessionär nach zehn Jahren zumindest 51 Prozent an seiner Apotheke besitzen muss, sagt Pelikan, steigt Raiffeisen Continuum spätestens nach neuneinhalb Jahren wieder aus und tritt ihre Anteile dem Apotheker ab. Der Abtretungspreis orientiert sich an der „Einstiegsbewertung“.

„Es freut mich, mit dem Modell von Raiffeisen Continuum eine weitere Möglichkeit der Nachfolgeregelung und -finanzierung gefunden zu haben, denn in jeder Region, wo es eine Apotheke gibt, gibt es auch eine Raiffeisenbank“, sagt Kornelia Seiwald, Apothekerkammerpräsidentin von Salzburg. Und der designierte Präsident des Österreichischen Apothekerverbands, Thomas Veitschegger, fügt hinzu: „Gerade in den nächsten Jahren stehen viele Apotheken österreichweit vor der Herausforderung der Unternehmensnachfolge, umso mehr freut es mich mit Raiffeisen Continuum einen starken Partner an unserer Seite zu wissen, der bundesweit maßgeschneiderte Lösungen anbieten kann.“