Raiffeisen verlässt Bulgarien - RBI-Tochter geht an KBC

Die Raiffeisen Bank International (RBI) steigt aus dem bulgarischen Markt aus. Die Tochter, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, wird um 1,015 Mrd. Euro an die belgische Bankengruppe KBC verkauft.

Wachstumschancen

Die in Wien börsennotierte RBI will das Geld aus dem Verkauf in anderen Ländern investieren, wie sie Montag in der Früh mitteilte. Die harte Kernkapitalquote der RBI steigt durch den Verkauf um rund 90 Punkte.