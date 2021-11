RBI beschließt Zahlung einer zweiten Dividende für 2020

RBI-Vorstandschef Johann Strobl erklärte auf der Hauptversammlung erneut den Schritt: „Unsere Kernerträge entwickeln sich sehr positiv. Zudem haben wir in den letzten Monaten einen deutlichen Anstieg der Kundenkredite gesehen und erwarten weiter eine lebhafte Kreditnachfrage. Mit der Dividendenentscheidung möchten wir unsere Aktionäre am Geschäftserfolg beteiligen, erhalten uns aber auch eine solide Kapitalbasis für weiteres Wachstum.“ Die Dividende wird am 17. November ausgezahlt.