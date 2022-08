Nach Wien Energie und EVN-Erhöhung: Manche Landesversorger warten ab

In Vorarlberg bleiben Strom- und Gaspreis bis mindestens 1. April 2023 stabil. Das hat Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) im Zuge der Diskussion um eine mögliche Strompreisdeckelung in den vergangenen Wochen mehrmals betont. Bezüglich der Indexanpassungen seien keinen Änderungen geplant, hieß es seitens der Illwerke/VKW. "Unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ermöglichen einmal jährlich eine Anpassung", so Unternehmenssprecher Andreas Neuhauser.

Marktsituation hätten Preiserhöhung notwendig gemacht

Die Marktsituation und "dramatische Preisanstiege" hätten es für die Energieallianz Austria notwendig gemacht, die Indexanpassung in den Standardtarifen der Wien Energie und der EVN von 01.01.2023 auf 01.09.2022 vorzuziehen, hatte es am Mittwoch in einer Mitteilung geheißen. Bei der Burgenland Energie kommt die Preiserhöhung wie geplant im Jänner 2023. Zukünftig werde man die Preise bei EVN, Wien Energie und Burgenland Energie zwei Mal jährlich anpassen.

Nach SPÖ, FPÖ und Grünen übten am Donnerstag auch die niederösterreichischen NEOS Kritik an den von der EVN angekündigten Strompreiserhöhungen: Die pinke Landessprecherin Indra Collini bezeichnete die Steigerungen in einer Aussendung als "nicht nachvollziehbar". Collini sieht EVN-Management und das Land Niederösterreich als EVN-Mehrheitseigentümer gefordert, für Entlastung zu sorgen.

Die Sozialsprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakowitsch, erneuerte angesichts der vorgezogenen Preiserhöhungen bei Wien Energie und EVN in einer Aussendung am Donnerstag ihre Forderung nach einem Preisdeckel auf Energie, Treibstoffe und Grundnahrungsmittel.