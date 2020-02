Nach Tod von Firmengründer: Hubert Palfinger Technologies insolvent

Am Landesgericht Leoben ist am Mittwoch das Konkursverfahren über die Hubert Palfinger Technologies GmbH (HPT) eröffnet worden. Wie der KSV1870 heute mitteilte, wurden mit dem Tod des Firmengründers Hubert Palfinger senior - er starb am 19. Jänner nach Krankheit - die finanziellen Zuschüsse an das Unternehmen eingestellt. Nun hat der Betriebsrat wegen ausstehender Gehälter die Insolvenz beantragt.

Die HPT mit Sitz in Salzburg und einem Werk in Weng bei Admont in der Obersteiermark hat sich auf die Wartung von Schiffsrümpfen und Offshore-Anlagen spezialisiert. Die Firma befindet sich im Besitz der Gründerfamilie des börsennotierten Salzburger Kranherstellers Palfinger AG, wo diese nach wie vor die Aktienmehrheit hält. Die Hubert Palfinger Technologies ist jedoch ein völlig eigenständiges Unternehmen.