Nach Rekord-Rückruf von Coca Cola: Flaschen wieder im Handel verfügbar

Der Rückruf von 28 Millionen Halbliter-PET-Flaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix am 23. Oktober 2024 war eine der größten Rückholaktionen, die es je in Österreich gegeben hat. Die Flaschen mussten aus den Supermarkt-Regalen geräumt werden, weil der Verdacht bestand, dass kleine Metallteile eines gebrochenen Siebs der Abfüllanlage in die Getränke geraten sein könnten.

Für den Rückruf, der vom Wiener Marktamt überwacht wird, mussten 700 Lkw-Ladungen PET-Flaschen aus dem Verkehr gezogen werden. Der logistische Aufwand war für alle Beteiligten enorm. Da die Supermarkt-Mitarbeiter nicht das Haltbarkeitsdatum jeder einzelnen Flasche überprüfen konnten, wurde die Ware in Bausch und Bogen aus den Regalen geräumt und in die Lager verfrachtet.