Rekord-Rückruf: Wo wird in Österreich eigentlich Coca Cola abgefüllt?

Mit 83 Prozent kommt der überwiegende Teil der Getränke aus dem Burgenland. Rund vier von fünf in Österreich verkauften Produkten wurden 2023 Unternehmensangaben zufolge im Produktions- und Logistikwerk in Edelstal abgefüllt. In den vergangenen zehn Jahren flossen Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro in das lokale Geschäft, wie der General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, Herbert Bauer, zuletzt Mitte Oktober anlässlich des Firmenjubiläums betont hatte.

Wert von 140 Millionen pro Jahr

Zwei Drittel der Getränke gehen in den heimischen Handel, ein Drittel in die Gastronomie. Coca-Cola HBC Österreich vertreibt seine Getränke über 70.000 Kundinnen und Kunden - lokale Partnerschaften in Gastronomie, in der Hotellerie und im Lebensmittelhandel.