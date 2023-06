Nach Pleite: Sperrstunde für bekanntes Wiener Restaurant Dogenhof

"Über unserer Feuerstelle befindet sich die Kreidetafel, auf der unser Küchenteam am Nachmittag die Spezialitäten des Tages anschreibt. Erdacht und zubereitet auf Basis der Zutaten, die an diesem Tag von unseren Produzenten empfohlen und geliefert wurden. Jeder Tag bringt neue, oft überraschende kulinarische Kreationen und Abenteuer" heißt es auf der Homepage des Restaurants. Mit dem Motto: "Einfach ehrlich gutes Essen und Trinken (Punkt)." und "konsequent radikale Feuerküche mitten in Wien!"

Die Rede ist von der Dogenhof Betriebs GmbH mit Standort in der Praterstraße 70 in Wien-Leopoldstadt. Sie hat Anfang April Insolvenz angemeldet. Jetzt ist das endgültige Aus besiegelt. 24 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.