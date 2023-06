Drei Gastro-Pleiten rund um den bekannten Ex-Skirennläufer Thomas Sykora

Über die TS Food Plus GmbH & Co. KG, die TS Food Plus GmbH und die Sykora GmbH mit Sitz in Ybbsitz wurden drei Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigt der KSV1870-Experte Peter Stromberger dem KURIER.

"Die TS Food Plus GmbH & Co führt als Franchisenehmerin ein Lokal unter der Bezeichnung „my Indigo Lentia City“ in Linz. Die TS Food Plus GmbH führt das Lokal „momo-Kitchen.Coffee.Lounge“ in Waidhofen an der Ybbs. Die Sykora GmbH befasst sich zu einem geringen Ausmaß mit dem Handel von Skiern", heißt es vom KSV1870. "Im Wesentlichen führt sie aber ebenfalls einen Gastronomiebetrieb als Franchisenehmerin am Standort in Pasching unter dem Betriebsnamen „my Indigo PlusCity“ seit dem Jahr 2016. In der Folge kam es zu weiteren Eröffnungen von Gastronomiebetrieben in Waidhofen an der Ybbs. Es handelt sich bei den drei insolventen Gesellschaften um Unternehmen des ehemaligen österreichischen Skirennläufer Thomas Sykora."

"Betroffen sind je rund 20 Gläubiger und aktuell acht Mitarbeiter bei der TS Food Plus GmbH & Co. KG und 25 Gläubiger und 13 Mitarbeiter bei der TS Food Plus GmbH sowie 27 Gläubiger und aktuell 12 Mitarbeiter bei der Sykora GmbH", heißt es weiter.