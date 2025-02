Nach Milliardenpleite: KTM-Rettung ist auf der Zielgeraden

Der gestrige Dienstag wurde zum Schicksalstag für den insolventen Motorradhersteller KTM mit Sitz in Mattighofen und seine rund 3.000 Mitarbeiter. Ab 9.00 Uhr haben die Gläubigervertreter mit dem Insolvenzverwalter Peter Vogl am Landesgericht Ried im Innkreis über den angebotenen Sanierungsplan verhandelt. Kurz vor Sitzungsbeginn sind auch KTM-Boss Stefan Pierer und KTM-Finanzmanager Gottfried Neumeister persönlich erschienen.

Der Sanierungsplan sieht eine 30-prozentige Quote vor, die bis 23. Mai 2025 beim Verwalter hinterlegt und danach als Einmalerlag an die Gläubiger ausgeschüttet werden soll. Für die Quote müssen ungefähr rund 548 Millionen Euro aufgebracht werden. Im Vorfeld hieß es, dass sich immer wieder einzelne der 180 Banken wegen der zu niedrigen Quote gegen die Pläne quergelegt hätten.