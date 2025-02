Weg für KTM-Sanierung geebnet: Welche Firmen Pierer Industries verkaufen will

Noch nie zuvor wurde in Österreich ein solches Verfahren abgehandelt, das kein Insolvenzverfahren ist, sondern eine gerichtliche Reorganisation ohne Insolvenz. Die Pierer Industries AG sitzt auf einem millionenschweren Finanzanlagevermögen, das offenbar erst in den nächsten beiden Jahren lukriert werden kann. Das Kapital für die Erfüllung des Restrukturierungsplans soll durch einen finanziellen Beitrag eines Investors, aber vor allem durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, durch die Tilgung von Darlehen und Mittelzuflüsse aus Genussrechten erlangt werden.

Pierer Industries wird auch den deutschen Automobilindustrie-Zulieferer SHW Brake Systems GmbH , dessen Mutter SHW AG und den österreichischen Autozulieferer Pankl Racing Systems AG verkaufen. Aus der Veräußerung der SHW Brake Systems mit Sitz in Aalen sollen bis März 2026 20 Millionen Euro zufließen. Später sogar noch weitere Millionen im zweistelligen Bereich. Das Unternehmen stellt mit rund 280 Mitarbeitern Bremsscheiben in Rohgusssorten und hochlegierte Bremsscheiben unter anderem für den Motorsport her.

Fünfter Deal

Bis September 2027 soll Pierer Industries aus einem Genussrecht betreffend den Verkauf des deutschen Autozulieferers Leoni 120 Millionen Euro erhalten. Beim Leoni-Verkauf an die chinesische Luxshare-Gruppe mit Verträgen aus dem Herbst 2024 soll der Verkaufserlös in drei Stufen erfolgen. Der Zufluss aus der Stufe eins geht an die finanzierenden Banken. In der zweiten Stufe sollen 124,46 Millionen Euro und in einer dritten Stufe weitere 185 Millionen Euro der Pierer-Gruppe zufließen.