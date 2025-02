KTM-Pleite: Verdacht auf Insolvenzverschleppung

Laut Gesetz müssen Vorstände spätestens binnen 60 Tage ab der erkennbaren Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Insolvenzantrag stellen. Ansonsten handeln sie rechtswidrig. Bei KTM wurden die Anträge am 29. November 2024 gestellt.

Ziele verfehlt

Die Prüfer kommen zum Schluss, dass es sich nach dem KTM-Monatsabschluss April 2024 abzeichnet hat, dass „wesentliche Ziele (Absatz/Umsatz, EBIT, Cashflow-Entwicklung) nicht erreicht werden konnten“.

„Gründe dafür waren u. a. die fehlenden Zulassungen von Straßenmotorrädern am US-Markt, die Verluste im Bereich Fahrrad und die Restrukturierungskosten der italienischen Marke MV Augusta. „Zum Zeitpunkt der internen Veröffentlichung des Monatsabschlusses April 2024 befand sich die KTM AG in einer akuten Krise“, heißt es in dem Papier. „Der Vorstand wäre dementsprechend verpflichtet gewesen, eine Fortbestehensprognose bzw. eine Überschuldungsprüfung durchzuführen. Das wurde nach unserem Kenntnisstand nicht gemacht.“ Auch im Mai und Juni hätte eine Fortbestehensprognose bzw. eine Überschuldungsprüfung durchgeführt werden müssen.

Am 19. Juli berichtet der Vorstand in einer Sitzung, dass das Kostensenkungsprogramm 2025 in Höhe von 24 Millionen Euro bereits im zweiten Halbjahr 2024 umgesetzt werden muss. Die Umsetzung „war laut Aussagen jedoch Voraussetzung für ein Überleben der KTM-Gruppe“. Ein Forecast auf Initiative des Controllings „enthielt weder eine aktualisierte Liquiditätsplanung noch eine Planung für 2025 auf Monatsbasis“.