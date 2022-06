Nach Kurscrash: "Vertrauen in Krytpoindustrie kollabiert"

60 Prozent Jahresminus

Die Jahresentwicklung vieler Digitalw√§hrungen f√§llt verheerend aus. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 60 Prozent seines Werts eingeb√ľ√üt, Ether hat sogar mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Der Sinkflug hat sich vor allem in den vergangenen Wochen beschleunigt, als Bitcoin & Co in den Abw√§rtssog einer allgemein schlechten Stimmung an den Finanzm√§rkten geraten sind. Trotz der zuletzt massiven Verluste konnte der Bitcoin in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Wert zulegen.

Zinswende als Kryptowende

Die Gr√ľnde f√ľr die hohen Kursverluste in den vergangenen Monaten sind zum einen √∂konomischer Natur: Auf der ganzen Welt heben viele Notenbanken ihre Leitzinsen an, um der hohen Inflation Herr zu werden. An den Kapitalm√§rkten steigen deshalb die Zinsen in historisch hohem Tempo. Riskante Anlagen, zu denen Kryptowerte geh√∂ren, werden durch die Entwicklung belastet, weil sie keine laufenden Ertr√§ge abwerfen. Im Gegensatz dazu werden etwa festverzinsliche Wertpapiere wieder lukrativer.