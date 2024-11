Nach Insolvenz: Tupperware Österreich auf Sanierungskurs

Abhängigkeit von der US-Konzernmutter

"Die „Konzernmutter“ Tupperware Brands Corporation hat am 17. September 2024 in den USA ein Chapter 11 Verfahren eingeleitet. Im dortigen Verfahren wurde ein grundsätzlich konsensfähiger Restrukturierungsplan ausgearbeitet, bei dem aber noch einige Details finalisiert werden müssen. Dessen Abschluss soll in naher Zukunft erfolgen. In diesem Plan ist „Tupperware Europa“ und damit auch die Insolvenzschuldnerin noch nicht erfasst. Vielmehr soll, nach Abschluss der Restrukturierungsvereinbarung in den USA, in einer zweiten Phase die Sanierbarkeit von „Tupperware Europa“ geprüft werden", heißt es im Bericht weiters. "Dazu laufen

bereits intensive Vorbesprechungen mit unterschiedlichen Szenarienberechnungen. Auch eine Stand-Alone Variante wird mitgeprüft. Die wesentlichen Weichenstellungen sind für (knapp) vor der Sanierungsplantagsatzung am 9. Jänner 2025 zu erwarten. Ob der beantragte Sanierungsplan erfolgreich umgesetzt werden kann, hängt damit weiterhin von diesen Sanierungsbemühungen ab."