Nach dem Tod des ÖVP-Urgesteins: Das wirtschaftliche Vermächtnis des Josef Taus

So sei man in den 2010er-Jahren in Deutschland eingestiegen und MTH habe die Diskonter Mäc Geiz und Pfennigpfeiffer erworben. Der Markt werde vom niederländischen Discounter Action dominiert, der rund 10 Milliarden Euro umsetzt.

„Da kann man als regionaler Anbieter nicht mithalten“, sagt Waldhäusl. „Wir wollen uns auf das Sortiment Bürobedarf, Papeterie und Schreibwaren konzentrieren.“

Der Non-Food-Discounter Pfennigpfeiffer bietet auch Drogeriewaren, Tierfutter und Werkzeug an. „Das passt nicht so ganz zu dem Sortimentsfokus, den wir haben“, sagt Waldhäusl. „Die Non-Food-Discounter sind nicht unser Kerngeschäft. In diesem Segment findet eine sehr starke Konsolidierung statt.“ Mäc Geiz mit seinen 250 Filialen will MTH aber behalten. „Mäc Geiz ist ein typischer Nahversorger in den neuen Bundesländern“, sagt der MTH-Chef.