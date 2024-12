Josef Taus: Industrieller und Ex-ÖVP-Chef ist tot

Der Industrielle und ehemalige ÖVP-Obmann Josef Taus ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte der ehemalige Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl, ein langjähriger Weggefährte von Taus, am Samstag der APA mit. Geboren in einfachen Verhältnissen Josef Taus wurde am 8. Februar 1933 in einfachen Verhältnissen in Wien geboren. Er war Werkstudent und schloss 1955 an der Universität Wien sein Jus-Studium mit dem Doktorat ab. Parallel zum Gerichtsjahr schrieb Taus als Wirtschaftsredakteur für die "Wiener Zeitung". Nach seinem Studium engagierte er sich im Institut für Sozialpolitik und Sozialreform, dem späteren Dr.-Karl-Kummer-Institut. Taus war danach viele Jahre lang Obmann des Kummer-Institutes, das die katholische Soziallehre ins Zentrum stellt, und ist heute Ehrenobmann. 1966, bei seinem Sprung in die Politik, war er Geschäftsführer der Sparinvest-Kapitalanlagegesellschaft und Aufsichtsratsmitglied der Martha-Erdöl GmbH. Seit 1963 hatte er im Spitzeninstitut der österreichischen Sparkassen, der Girozentrale, die Prokura. Taus war einer der ersten Quereinsteiger in der österreichischen Innenpolitik, als er im April 1966 als Staatssekretär im Verkehrs- und Verstaatlichtenministerium ins Kabinett von ÖVP-Bundeskanzler Josef Klaus kam. Im März 1967 kehrt Taus in den Vorstand der Girozentrale zurück. Ende März 1967 wird er zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Verstaatlichtenholding ÖIAG bestellt, 1968 wird er Vorstandsvorsitzender der Girozentrale.

Der Weg an die ÖVP-Spitze 1971 kommt Taus als möglicher ÖVP-Bundesparteiobmann ins Gespräch, er lässt jedoch Karl Schleinzer den Vortritt. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Schleinzer übernimmt Taus im Juli 1975 kurz vor der Nationalratswahl doch die Parteiführung. Legendär wurde sein Rededuell mit Bruno Kreisky, das der erst zwei Monate im Amt befindliche Ex-Manager Taus gegen den mediengewandten Kreisky glatt verlor, ebenso wie die Wahl. "Ich hatte Kreisky unterschätzt", meinte Taus später. Trotz seiner Niederlagen habe ihn mit Kreisky ein freundschaftliches Verhältnis verbunden. Von 1975 bis 1979 war Taus ÖVP-Bundesobmann, nach der zweiten gegen Kreisky verlorenen Wahl im Mai 1979 gab er diese Funktion ab und kehrte beruflich in die Wirtschaft zurück. Von November 1975 bis 1991 saß er für die ÖVP im Nationalrat. Zuletzt VP-Wirtschaftssprecher, zog sich Taus nach kritischen parteiinternen Äußerungen wegen der KTM-Pleite endgültig aus der Politik zurück.

Neustart in der Wirtschaft Seinen Neustart in der Wirtschaftswelt begann Taus in der Industriegruppe von Herbert Turnauer. Er war geschäftsführender Gesellschafter der Constantia IndustrieverwaltungsgesmbH und zog 1986 in den Vorstand der Constantia Industrieholding AG ein. 1989 kam es zum Eklat im Turnauer-Imperium, als Taus und dessen Vorstandskollegen Manfred Leeb und Herbert Liaunig den Konzern verließen. Taus und Leeb wollen mit der neu gegründeten Management Trust Holding einen österreichischen Privatkonzern aufbauen und angeschlagene Firmen aufkaufen. Nicht alle Projekte gelangen: Die Sanierung der mehrheitlichen Beteiligung am oberösterreichischen Motorradbauer KTM scheiterte, auch einer Beteiligung am börsenotierten Wiener Elektronikunternehmen AKG war kein dauerhafter Erfolg vergönnt. 1990 gingen Taus und Leeb mit einer neu gegründeten Trust Invest AG an die Börse, die 1992 in der MTH aufging. Partner Manfred Leeb verstarb 63-jährig im November 2000.

Taus nahm sich kein Blatt vor den Mund Ein Deal in Bulgarien, der Kauf des Handybetreibers Mobiltel und Verkauf an die Telekom Austria, brachte Taus später Probleme: 2007 im Bankenuntersuchungsausschuss des Parlaments gestand er ein, dass er nur Treuhänder für den Investor Martin Schlaff gewesen war. Auch sein Besuch beim damals in Südfrankreich weilenden Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner im September 2006 brachte ihn in die Medien: Er habe Elsner damals kein Geld gegeben, sondern nur einen Stadtplan in der Hand gehabt, beteuerte er. Taus stellte sich auch später hinter den zu 10 Jahren Haft verurteilten Ex-Bankchef: Er sei vorverurteilt und als Staatsfeind dargestellt worden. "Hier hat man jemand öffentlich zerstört." Nach der Libro-Pleite übernahm die MTH den Buch - und Papierhandelskonzern und sicherte somit seine Fortführung. Mit dem Konzept, Konkursfirmen zu kaufen und sie aufzumöbeln, erwirtschaftete die MTH-Gruppe, die großteils aus Industrie- und Handelsunternehmen besteht, im Jahr 2011/12 (per Ende Februar) 700,8 Mio. Euro Umsatz. Bei der Bilanzpressekonferenz im Oktober 2012 nahm sich Taus kein Blatt vor den Mund: "Die Politik steht Wachstum nicht freundlich gegenüber." Er persönlich halte die keynesianische Theorie für die einzige Möglichkeit, "um aus dieser Scheißlage herauszukommen".