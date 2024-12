Warum das Budgetdefizit die Koalitionsgespräche sprengen könnte

Variante 2: Wissend, dass die Verhandlungen entweder scheitern oder zu einem tendenziell unpopulären, weil mit Sparmaßnahmen gespickten Koalitionsprogramm führen, baut Mikl-Leitner vor und bringt sich als Mahnerin in Stellung. Dass Niederösterreichs ÖVP mit ihrer Kritik am Bund das Gemeinderatswahl-Ergebnis noch verbessern kann, glaubt Filzmaier übrigens nicht: Dieser Effekt sei „weitgehend auszuschließen“.

Wer in all den Spekulationen eher am Rande vorkommt, sind Herbert Kickl und die FPÖ. Zwar beteuert man in der Volkspartei, dass eine Koalition mit Kickl weder für die eigene Wählerschaft noch für die Funktionäre vorstellbar sei. „Die Debatte ist gegessen“, heißt es in der Partei.

Doch selbst wenn dies nicht stimmt und sich die vor allem im Industrie-Flügel verortete Meinung durchsetzt, dass man besser doch mit Kickl kooperiert, gibt es diesbezüglich ein praktisches Problem: In der FPÖ-Führung stehen die Zeichen nicht mehr verbindlich auf „Wir sind bereit“ (man erinnert sich an Kickls Diktum von der „ausgestreckten Hand“), sondern eher auf Neuwahlen.

Der Grund: Die letzten Wochen haben unter anderem im Nationalrat zu einer weiteren Entfremdung zwischen ÖVP und FPÖ geführt. Und derzeit sind führende Freiheitliche überzeugt, dass man im Falle einer neuerlichen Nationalratswahl noch besser abschneiden und dann mit einer anderen ÖVP-Spitze koalieren könne.