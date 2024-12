Soll uns die EU den Sparpfad vorgeben?

Die SPÖ plädiert dafür, dass die EU ein Defizitverfahren gegen Österreich einleitet. Brüssel soll Österreich also vorgeben, wie viel Geld es in den kommenden Jahren einsparen muss, um seine Schulden unter Kontrolle zu bekommen.

Laut Fiskalrat droht Österreich heuer ein Defizit von 3,9 und 2025 von 4,1 % des BIP . Und die Schuldenquote steigt über 80 %. Der heimische Haushalt verstößt also gegen die EU-Vorgaben – und zwar deutlich. Dieses Problem muss die nächste Regierung, eventuell also Türkis-Rot-Pink, lösen. Sie hat dafür nur zwei Optionen, beide haben Vor- und Nachteile. Welche? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

In welchem Szenario muss Österreich mehr sparen?

Erste Option: Die Regierungsverhandler legen der EU-Kommission präventiv bis Mitte Jänner ein eigenes Maßnahmenpaket vor. Diese bewertet es und empfiehlt dem Rat für Wirtschaft und Finanzen, ob er bei dessen Sitzung am 21. Jänner ein üD-Verfahren gegen Österreich einleiten soll – oder nicht. Legt Österreich nichts vor, kommt es ohnehin zum üD-Verfahren.

Der Fiskalrat will am Montag konkrete Zahlen präsentieren. „Tatsache ist aber, dass der Konsolidierungsbedarf im Falle eines üD-Verfahrens tatsächlich erheblich geringer wäre“, sagt WIFO-Budgetexpertin Margit Schratzenstaller zum KURIER. Grund: Die Anforderungen an Österreich wären beim „präventiven“ Weg höher. Ohne üD-Verfahren müsste Österreich laut Schätzungen von 2025 bis 2028 mehr als 20 Milliarden Euro einsparen. Und beim EU-Defizitverfahren? Wären auch Verstöße gegen Maastricht genehm, die Einsparungsvolumina würden aber Richtung 15 Milliarden tendieren.

© Kurier / Juerg Christandl Margit Schratzenstaller

Was sind die Vorteile eines üD-Verfahren? Die künftige Regierung könnte mehr Geld ausgeben, argumentiert Andreas Schieder, SPÖ-Delegationschef in Brüssel, in der Presse. „Das ist insbesondere für das kommende Jahr relevant“, betont Schratzenstaller. Warum? „Eine sehr umfangreiche Konsolidierung würde die ohnehin sehr moderate Konjunkturerholung belasten“, erklärt die Ökonomin. Zweitens sei es schwierig, kurzfristig die nötigen Mittel einzusparen, „ohne auch auf Maßnahmen zurückgreifen zu müssen, die sich dämpfend auf die Konjunktur auswirken“. Heißt: Will die nächste Regierung das Budget nachhaltig sanieren und sich dafür Zeit kaufen, hätte sie es mit üD-Verfahren einfacher.