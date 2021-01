Libro-Mutter MTH kauft Schweizer Büroartikel-Großhändler Offix

Die Libro- und Pagro-Mutter MTH kauft den Schweizer Büroartikel-Großhändler Offix Holding. Offix beliefert lokale Fachhändler, Retail-Ketten sowie Online-Anbieter und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 240 Mio. Schweizer Franken (223 Mio. Euro). Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Bündelung

Zu MTH gehört in der Schweiz bereits der Büroartikelanbieter Office World. "Nun bündeln wir unser Geschäft mit der schweizerischen Offix Holding AG", so MTH-Vorstandsvorsitzender, Martin Waldhäusl, am Freitag in einer Aussendung. Der Umsatz der Office World Group AG werde mit dem Zukauf rund 400 Mio. Schweizer Franken betragen.