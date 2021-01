Homeschooling verhilft Libro und Pagro Diskont zu mehr Geschäft

Die Papier- und Schreibbedarfsketten Libro und Pagro Diskont – beide gehören der PL Handelsgesellschaft – haben 2020 wegen der Corona-Pandemie ein durchwachsenes Jahr erlebt. „Nach der lang ersehnten Wiedereröffnung am 7. Dezember lief das Geschäft zu unserer großen Freude wieder sehr gut an“, sagt Michael Kremser, Geschäftsführer von Libro- und Pagro Diskont.

Großer Bedarf

Auch das Schulgeschäft verlief nicht schlechter als in den Vorjahren. Der plötzlich hohe Bedarf an Produkten für Homeschooling und Homeoffice hat positiv zu den Umsätzen beigetragen. „Die immer wiederkehrenden Schließungs- und Öffnungsphasen sind jedoch in der Planung und Aussteuerung sehr anspruchsvoll“, sagt Kremser. Es habe aber geholfen, dass beide Marken schon längere Zeit Online-Shops betreiben. Diese könnten zwar bei weitem nicht das stationäre Geschäft kompensieren, man könne aber die Kunden erreichen.