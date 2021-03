Nach Bankskandalen: "Da geht es nicht um die Weinverkostung"

Was kann in der Aufsicht verbessert werden?

Müller: Da ist vieles denkbar, beispielsweise ein stärkerer Kündigungsschutz für die interne Revision. Oder: Den Aufsichtsrat viel stärker in seiner Verantwortung adressieren, auch fordern und ihn etwa in regelmäßige Managementgespräche einbinden. Da kommen wir demnächst mit einem größeren Paket.

Kommt jetzt eine Aufsicht über den Aufsichtsrat?

Ettl: Hier geht es darum, dass ein typischer Aufsichtsrat nicht nur am Beginn seiner Periode, sondern durchgehend in der Lage ist, dem Management kritische Fragen zu stellen. Wir können bei 500 Banken und an die 4.000 Aufsichtsräte sicher nicht jeden einzelnen andauernd begleiten, aber in Zukunft muss gewährleistet sein, dass die Fit & Properness eines Organs über seine gesamte Periode vorhanden ist. Es muss genug Unabhängigkeit und die richtige, kritische Einstellung geben. Eine Aufsichtsratssitzung ist kein gesellschaftliches Ereignis, wo es um die Weinverkostung geht.

Sie sind für Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, FinTechs, Krypto-Währungen etc. zuständig. Geht sich da eine effiziente Aufsicht überhaupt aus?

Müller: Wir sind effizienter geworden, stoßen aber sicher an unsere Grenzen. Unser Personalstand von 393 Vollzeitäquivalenten wurde seit sechs Jahren nicht erhöht und es kommen ständig neue Aufgaben hinzu, wo wir Spezialisten brauchen, etwa im Bereich IT, Digitalisierung und Cyber-Security.

Wie sicher sind die Banken vor Hackerangriffen?

Ettl: Das ist sicherlich ein Hauptbedrohungsthema. Wir haben einen Vorteil, der systemisch auch ein Nachteil ist. Es ist Vieles in wenigen Rechenzentren konzentriert, auch sektorübergreifend. Dadurch sind alle ganz gut geschützt. Aber wenn etwas passiert, kann es dann auch viele treffen. Auch die Telekommunikation und Elektrizität müssen mitgedacht werden. Wenn der Strom ausfällt, steht ja wirklich alles.