Momentum Institut will Steuern auf "Übergewinne" von Banken

Vergleicht man die Quartalsergebnisse mit dem Durchschnitt aus den Jahren 2019 bis 2022, so ergibt sich laut dem Momentum Institut ein "Übergewinn" von 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Steuer auf diese höheren Gewinne könnte man das staatliche Budgetdefizit unter drei Prozent bringen, so die Empfehlung des Think Tanks.

"Gegen die Inflation hat die EZB gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank die Leitzinsen hinaufgeschraubt", sagte Leonard Jüngling, Ökonom am Momentum Institut. "Weil die Nationalbanken ihre Geldpolitik diesmal anders ausführen, bezahlen sie an die Banken direkt milliardenhohe Subventionen. Für diese privatisierten Gewinne müssen am Ende auch Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in Österreich aufkommen", meint Jüngling. "Das Mindeste ist, dass der Staat einen Teil der Übergewinne zur Schadensbegrenzung abschöpft."