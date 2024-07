Bank Austria mit historisch bestem ersten Halbjahr

Bei der italienischen Großbank UniCredit , Mutterkonzern der Bank Austria , läuft es weiter rund. Im zweiten Quartal konnte die zweitgrößte italienische Bank den Gewinn erneut stärker steigern als erwartet. Daneben kauft die Bank in Belgien zu. Für 370 Mio. Euro erwirbt sie die belgische Online-Bank Aion Bank und ihr cloud-basiertes Kernbanken-System Vodeno.

Damit kämen 200 Entwickler und Datenexperten zur Bank. Banken ringen weltweit um eine Erneuerung ihrer vielfach veralteten IT-Systeme. Mit Vodeno bekomme UniCredit vollständigen Zugriff auf eine neue Technologie, ohne von Dritten abhängig zu sein, hieß es in der Mitteilung. In Österreich wird die IT-Tochter Unicredit Services GmbH derzeit abgewickelt und soll bis Jahresende geschlossen sein.

Die Quartalszahlen der UniCredit fielen besser aus als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit.

Die Bank profitierte im zweiten Quartal vor allem von einem starken Anstieg der Provisionseinnahmen. Diese legten im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 2,1 Mrd. zu. Damit konnte die UniCredit das nachlassende Wachstum beim Zinsüberschuss kompensieren. Insgesamt zogen die Erträge im zweiten Quartal um rund sechs Prozent auf 6,3 Mrd. Euro an.