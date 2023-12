Die Stromkostenbremse zahlen wir uns selbst

ls Finanzminister Brunner die Einnahmen durch den „Energiekrisenbeitrag“ gesehen hat, dürfte das eine bemerkenswerte Erinnerungslücke verursacht haben. Statt der groß angekündigten zwei bis vier Milliarden Euro werden es nämlich wohl nur 350 Millionen Euro, die von den Übergewinnen der Energieunternehmen abgeschöpft werden. Die Stromkostenbremse wird das nicht finanzieren können, das zahlen sich die Haushalte jetzt überwiegend selbst. Die Bilanz nach einem Jahr Übergewinnsteuer im Strom- und Energiebereich ist also mickrig.

In jeder Krise gibt es Verliererinnen und Verlierer und Gewinnerinnen und Gewinner. Zu welcher Gruppe die Energiekonzerne gehören, ist klar: Dank der explodierenden Energiepreise haben sich allein die Dividendenausschüttungen der OMV 2023 mehr als verdoppelt, jene des Verbunds mehr als verdreifacht. Bezahlt wird das alles von den Haushalten. Und die Bundesregierung? In einer idealen Welt wären diese Übergewinne gar nicht erst möglich gewesen, wenigstens aber umfassend abgeschöpft worden. An beidem gab es kein echtes Interesse.