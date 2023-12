Wirtschaftspolitik am Limit

Die letzten Jahre waren f├╝r Kommentatoren der ├Âsterreichischen Wirtschaftspolitik keine einfache Zeit. So jenseitig war manche Aktion, dass es einem oft die Sprache verschlug. Doch was die Koalition in den letzten Tagen vor Weihnachten abgeliefert hat, spottet jeder Beschreibung. Und dabei hatte Finanzminister Brunner j├╝ngst noch der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass es im n├Ąchsten Jahr keine Wahlgeschenke geben werde. Aber erstens war es eben nur eine Hoffnung und zweitens ist ja noch nicht n├Ąchstes Jahr.

Dass die missgl├╝ckte Strompreisbremse bis Ende 2024 verl├Ąngert wird, versteht sich fast schon von selbst. Der Beschluss zu ihrer Beendigung wird auch in einem Wahljahr nicht fallen; sie wird uns also noch l├Ąnger begleiten. Damit die Stromrechnung niedrig bleibt, gibt der Bund bis zu 30 Cent je Kilowattstunde dazu, die die Unternehmen nat├╝rlich nur zu gern auf ihre Preise aufschlagen. So f├╝llt man den Versorgern weiter die Taschen mit ÔÇ×├ťbergewinnenÔÇť, die man ihnen dann am anderen Ende entr├╝stet wieder abkn├Âpfen muss. Eine Interventionsspirale.