Mögliche Gas-Ausfälle: Wie gut ist Österreich gerüstet?

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass der morgige Donnerstag Stichtag für die Umstellung auf Rubel-Zahlungen ist. Ganz so stark dürfte man in Russland hier aber doch nicht am Gas stehen: Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Die Anweisung von Präsident Wladimir Putin, auf Rubel-Zahlungen umzustellen, sei noch nicht für diesen Donnerstag gültig. Es gebe aber ein Treffen Putins mit Vertretern der Gazprom und der russischen Zentralbank.

Im Vorfeld dieser Ankündigung aus dem Kreml hat die deutsche Bundesregierung verkündet, die Frühwarnstufe ihres Notfallplans Gas zu aktivieren. Das diene der Vorsorge, hieß es dort, die Nachricht versetzte viele jedenfalls in Alarmbereitschaft. Auch in Österreich. Denn: Sind die Deutschen besser vorbereitet als wir? Wie sieht der österreichische Notfallplan aus? Wo gehen die Lichter zuerst aus, wenn das russische Gas wirklich ausbleibt?

Am späteren Nachmittag hat die österreichische Bundesregierung gemeinsam mit der Regulierungsbehörde E-Control es dann der deutschen gleichgetan und die Frühwarnstufe des rot-weiß-roten Notfallplans ausgerufen. Der ist aber in seiner Ausgestaltung ähnlich unpräzise wie der deutsche – konkrete Szenarien im Fall eines Gasstopps enthält er nämlich nicht.

Hintergrund

Wenn die Gaslieferungen aus Russland wirklich ausfallen, tritt ein sogenannter Energielenkungsfall ein. Die Szenarios eines solchen liegen in der Zuständigkeit der Grünen Ministerin Leonore Gewessler, zuständig für unter anderem Energie, Klima und Umwelt. Vorbereitung und Koordinierung von Energielenkungsmaßnahmen erfolgt durch die Regulierungsbehörde E-Control. Ein Sprecher oder eine Sprecherin der Grünen Ministerin war bisher für den KURIER nicht zu erreichen.

Man beobachte seit Beginn der Ukraine-Krise die Situation sehr genau, sagt Carola Millgramm, Leiterin der Abteilung Gas bei der Regulierungsbehörde E-Control, im Gespräch mit dem KURIER. Im Engpassfall müsse eine Verordnung aus dem Ministerium von Gewessler die konkreten Schritte regeln. Für die Durchführung einer solchen Verordnung ist die E-Control zuständig.

Gesetzliche Basis

Die gesetzliche Basis für eine solche Verordnung ist das Energielenkungsgesetz. In diesem ist unter anderem definiert, wer als Großabnehmer von Gas gilt - nämlich Industriebetriebe ab einem Verbrauch von mehr als 50 Megawattstunden. Auch hier sind Eskalationsstufen festgeschrieben - übrigens nicht nur für Gas, sondern auch für Engpässe etwa bei der Stromversorgung: Bevor rationiert wird, ergehen Aufrufe zur freiwilligen Reduktion des Verbrauchs an Industriebetriebe. Großabnehmer werden deswegen zuerst rationiert, weil man damit schneller zum gewünschten Ziel, nämlich zur eingesparten Menge an Gas, komme, so Millgramm. Geschützt sind private Haushalte.

Erst wenn die Aufrufe zur freiwilligen Reduktion von Gas, was manche Industriebetriebe übrigens nicht zuletzt aufgrund der hohen Gaspreise ohnehin schon tun, nicht reichen, werde Betrieben im Extremfall die gesamte Gasversorgung gestrichen.

Warten auf Gazprom-Plan

Eine Präzisierung und Ausnahmen innerhalb dieser Regelungen müssten in einer Verordnung aus dem Ministerium von Gewessler geregelt werden. Die käme aber erst, wenn wirklich der Ernstfall eintrete. Aktuell wisse man aber gar nicht, was jetzt auf russischer Seite weiter passiere, so Millgramm. Dass also Ende der Woche der Gashahn zugedreht wird, ist unwahrscheinlich, es werde noch einiges an Zeit vergehen.

"Überrascht" von der Ankündigung Deutschlands

Dass Deutschland jetzt die Frühwarnstufe des Notfallplans aktiviert hat, habe sie "überrascht", so Millgramm, denn deren Inhalt sei genau das, was Österreich ohnehin seit Beginn des Kriegs in der Ukraine tue: Die Situation im engen Austausch mit Ministerium und weiteren Stakeholdern täglich zu analysieren. Bei der E-Control schaue man sich täglich die Gasflüsse nach Österreich an, beobachte die Speicherstände sowie auch russische Medien und erstelle täglich eine Analyse der Daten. "Österreich ist wirklich gut vorbereitet." Und: Die Industriebetriebe würden ihren Verbrauch ja kennen, also wissen, wer als Großabnehmer von Gas gelte und wer nicht.

Für Millgramm ist jedenfalls positiv, dass der Sommer nahe und so zumindest der Gasverbrauch für das Heizen bald wegfällt. "Im Sommer haben wir eine andere Situation. Das große Problem ist aber: Es könnten die Gasspeicher für den Winter nicht oder nur zu sehr hohen Kosten gefüllt werden."

Unmut bei Lebensmittelindustrie

Die österreichische Lebensmittelindustrie sieht sich jedenfalls nicht in irgendwelche Notfallpläne eingebunden. Und das, obwohl die Branche als versorgungs- und systemrelevant eingestuft wurde und viele Prozesse energieintensiv und von Gas abhängig sind – von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zum Tiefkühlen fertiger Produkte. „Die Branche benötigt rund 3,5 Terawattstunden pro Jahr. Gas als Energieträger für die Produktion kann nicht rasch ersetzt werden, vielmehr ist eine konstante Belieferung für Koch-, Back-, Kühl- oder Abfüllprozesse in der Lebensmittelproduktion unerlässlich“, appellierte die Lebensmittelindustrie kürzlich in einem Schreiben an das Klimaministerium.

„Falls die Industrie bzw. ihre Vorlieferanten ihre Produktionen drosseln müssen, könnte das in weiterer Folge auch die Herstellung von Futter- und Lebensmitteln treffen. Das muss im Interesse der gesicherten Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Lebensmitteln und Getränken in jedem Fall verhindert werden.“

"Brot vor Stahl"

Eine Antwort sei bisher ausgeblieben. „Das Klimaministerium behauptet zwar, einen Notfallplan in der Schublade zu haben, gibt diesen aber nicht weiter“, ärgert sich Josef Domschitz, Geschäftsführer des Fachverbandes. Er bezweifelt mittlerweile, dass es überhaupt so einen Krisenplan gibt. „Man hat uns mündlich versichert, dass im Fall einer Gaskrise das ’Brot vor Stahl’ kommen soll, aber wie genau die Szenarien tatsächlich aussehen und was wann passiert, wird nicht verraten.“ Aus seiner Sicht sei nicht einmal klar geregelt, wer für die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung zuständig ist – das Energieministerin Leonore Gewessler oder Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Ein Sprecher des Klimaministeriums lässt dazu ausrichten: „Ganz klar das Klimaministerium.“

Produktionsstopps vermeiden

Andreas Mörk, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich, erklärte gegenüber dem KURIER, dass Produktionsstopps oder Abschaltungen von Betrieben "unbedingt zu vermeiden" seine, das müsse eine gemeinsame Anstrengung sein. "Dies ist zuletzt auch im Jänner 2009 erfolgreich gelungen." Wichtig seien ebenso "die Sicherung der Speichervorhaltung für den kommenden Winter und die finanzielle Entlastung energieintensiver Betriebe". Hier nimmt er jedenfalls das Klima- und Umweltministerium in die Pflicht: "Hierzu bedarf es weiterer intensiver Abstimmung und Koordinierung ausgehend vom Klima- und Umweltministerium."

Kritik von SPÖ und Neos

Auch die politischen Reaktionen der Opposition auf die Ankündigung in Deutschland ließen nicht lange auf sich warten. "Während unser Nachbar Deutschland auf einen möglichen Gaslieferstopp Russlands vorbereitet ist und vorsorglich reagiert, um Bevölkerung und Wirtschaft zu schützen, verkennt Ministerin Gewessler offenkundig den Ernst der Lage und hat keinen Plan", so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll.

Die SPÖ habe schon unlängst auf die Einberufung des Energielenkungsbeirates gepocht. Es habe dann auch eine Sitzung stattgefunden. "Doch bei diesem Termin wurden die wichtigen Punkte ganz ausgelassen bzw. nicht zufriedenstellend geklärt", kritisierte Schroll in einer Aussendung.

Auch die Neos reagierten. Beate Meinl-Reisinger stellte der Regierung via Aussendung Fragen: "Was sind Österreichs Pläne für einen möglichen Gaslieferstopp? Wie bereiten sich Türkis-Grün auf ein solches Szenario vor? Welche Vorkehrungen werden getroffen, damit sowohl die Industrie funktioniert als auch private Haushalte weiterhin heizen können? Welchen Beitrag wird Österreich innerhalb Europas leisten?", so die Klubobfrau der Neos.