Modehändler Jones: „80 Prozent der Ware aus Europa“

Das Wiener Modelabel Jones startet neu durch. Das Entschuldungsverfahren ist abgeschlossen, die letzte Rate in Höhe von 600.000 Euro bezahlt, erzählt Firmenchef Gabor Rose im KURIER-Interview. Ein Gespräch über die Neuaufstellung in einer Zeit, in der die Quadratmeterumsätze im Handel wegbrechen.

KURIER: Mode von Jones gilt als teuer, für viele zu teuer. Deswegen haben Sie die Preise im Frühjahr 2019 um 20 Prozent gesenkt. Kurz darauf kam die Insolvenz. War es letztlich doch keine gute Idee, an der Preisschraube zu drehen?

Gabor Rose: Der Gedanke war richtig. Wir haben die Preise um 20 Prozent gesenkt und damit die Absatzmenge um 40 Prozent erhöht. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten dann schlicht zu wenig Ware im Geschäft. Mit ein Grund für die Insolvenz.

Klingt nach dem sprichwörtlichen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. An welchen Stellschrauben mussten Sie drehen, um künftig am Markt bestehen zu können?

Unter anderem Produzieren wir jetzt weniger Kollektionen, dafür größere Stückzahlen pro Modell. Früher haben wir oft nur 200 Stück pro Modell fertigen lassen, das geht nicht mehr. Schon allein, weil viele Produzenten so kleine Mengen nur gegen einen Preisaufschlag von 20 Prozent liefern. Zum Vergleich: Große Ketten ordern oft 40.000 Stück von jedem Modell. Jeder entlang der Wertschöpfungskette rationalisiert und das geht letztlich nur über die Menge.

Weniger Kollektionen, größere Losgrößen – das hat die ganze Branche in der Pandemie gepredigt. Wird sich das durchsetzen?

Nein, weil der Markt von großen Filialisten dominiert wird, die auf schnell wechselnde Billigmode setzen, die ständig abverkauft wird. In Österreich kommt jetzt unter anderem Pepco mit genau diesem Konzept neu in den Markt. Diese und andere Ketten sind nicht aufzuhalten.Und dann wären da noch die Online-Händler, die Ihnen das Geschäft in den Läden abgraben ...