Modehandel: Händler sitzen auf Bergen unverkaufter Ware

Mal sind es die Signalfarben Gelb und Rot, die einen zum Kauf verleiten, mal zieht das Markenlogo ins Geschäft, oder die fetten Rabattzahlen. Herrscht im Handel Ausverkauf, setzt der Verstand aus und der Schnäppchentrieb wird wach. Das haben Forscher schon oft nachgewiesen.

Die aktuelle Rabattschlacht im Handel bestätigt es erneut. Preisnachlässe von bis zu minus 70 Prozent sorgen für lange Schlangen vor den Geschäften, auch Pandemie und widrigste Temperaturen halten nicht vom Shoppen ab.

Volle Lager

Der Hintergrund der Rabattschlacht: Alle sitzen auf vollen Lagern. Nach einer sechswöchigen Schließung versucht der gesamte Modehandel, seine Winterware loszuwerden. Auch Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, sowie Besitzer des Modehauses Popp&Kretschmer in der Wiener City, setzt auf minus 70 Prozent Rabatt.

Zum einen verschaffe das Platz in seinem übervollen Lager, wo die Kleider dicht an dicht hängen, so der Unternehmer. Zum anderen könne er nun sukzessive auf die Frühjahrsmode umstellen, die bereits seit Dezember angeliefert werden sollte, sich aufgrund des Lockdowns staute und nun für Druck in der Logistik sorgt.