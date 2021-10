KV-Verhandlungen: Gewerkschaft fordert Nachtzuschlag für Handel

Aus seiner Sicht liegen die Fakten auf dem Tisch. „Im Handel gibt es derzeit 20.000 offene Stellen, weil die Arbeitszeiten- und Bedingungen schlecht sind und der Verdienst gering. So kann das definitiv nicht weitergehen.“

In den vergangenen Monaten hätten sich „haarsträubende und unwürdige Praktiken“ eingebürgert, sagt Palkovich. Händler würden von ihren Mitarbeitern immer mehr Nachtarbeit verlangen, etwa im Lebensmitteleinzelhandel, wo „im Akkord Wurstplatten gelegt werden“. Um alles rechtzeitig abholbereit zu haben, oft auch zwischen 21 und 6 Uhr. Oder es müssen in der Nacht die Regale aufgefüllt und Aktionsware geschlichtet werden. „Das ganze ohne die Bezahlung von Nachtzuschlägen, das gibt es in keiner anderen Branche“, sagt Palkovich.

50 Prozent von 21 bis 6 Uhr

Die Gewerkschaft fordert einen Nachtzuschlag von 50 Prozent für Arbeiten zwischen 21 und 6 Uhr. Und Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten soll fair und schnell abgegolten werden. Zum Status quo: Derzeit müssen Arbeitgeber Mehrarbeit von Handelsteilzeitkräften erst drei Monate nachdem sie verrichtet wurde abgelten. Ein klarer Nachteil gegenüber Vollzeitbeschäftigten, deren Überstunden im Folgemonat beglichen werden müssen.

Das zu erwartende Argument, dass sich Händler das nicht leisten können, lässt Palkovich nicht gelten: „Mehr- und Nachtarbeit findet nur statt, wenn es im Betrieb genügend Arbeit und damit Umsätze gibt.“ Ebenfalls auf Wunschliste für die anstehende KV-Runde: Ein Digitalisierungsbonus von 250 Euro für Lehrlinge und natürlich eine Gehaltserhöhung für alle. In welchem Ausmaß, wird erst zum Verhandlungsstart kommuniziert.

"Pandemie noch nicht vorbei"

Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik will die Forderungen der Gewerkschaft noch nicht im Detail kommentieren. „Sie wurden mir ja offiziell noch nicht überreicht.“ Er bremst wenig überraschend die Erwartungen. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ In vielen Tourismusgebieten im Westen des Landes wie auch in Wien könne noch lange keine Rede von Normalität sein. Nicht einmal im Lebensmittelhandel gibt es nur Gewinner, betont er. „Bei jenen, die an Hotels und die Gastro liefern, oder vom Frühstücksgeschäft in Bürovierteln gelebt haben, ist die Lage nach wie vor schwierig.“ Und ob die Baumärkte auch weiterhin so gute Umsätze oder primär von Vorziehkäufen profitiert haben, bleibe abzuwarten.