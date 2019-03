Jones-Chef Gabor Rose: „Die goldenen Zeiten sind vorbei“

KURIER: Jones ist traditionell eine Premiummarke, sprich teuer. Jetzt plakatiert ausgerechnet Ihr Modehaus, dass es die Preise dauerhaft senkt. Um wie viel?

Gabor Rose: Im Schnitt um 20 bis 30 Prozent, die Preissenkungen beziehen sich vor allem auf Blusen, Hosen und T-Shirts.

Das heißt, Sie waren bisher zu teuer?

Wir haben in unserem Premiumsegment nur drei bis vier Prozent der Frauen in Österreich angesprochen und wollen nun mehr Kundinnen erreichen. Die Auswirkungen einer solchen Preissenkung haben wir in Slowenien getestet – mit großem Erfolg.

Was heißt großem Erfolg?

Wir haben in Slowenien mengenmäßig um 80 Prozent, umsatzmäßig um 30 Prozent mehr verkauft.

Haben Ihre Kundinnen jetzt nicht das Gefühl, bisher zu viel bezahlt zu haben?

Tatsächlich sind sie seit der Preissenkung noch kritischer geworden. Aber unsere Qualität ist nicht schlechter geworden. Wir produzieren jetzt weniger Kollektionen im Jahr, aber davon größere Stückzahlen. So können wir die günstiger produzieren. Das macht uns international wettbewerbsfähiger.