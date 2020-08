Mirko Kovats bietet einen Euro für Motorenwerk ATB

Grund: Kovats bietet für die gesamte GmbH. Diese steht aber laut Prattes nicht zum Verkauf, sondern nur das Anlage- und Umlaufvermögen. Das sorgt bei Kovats für Unverständnis: „Ich habe kein Interesse an den Maschinen und will sie nicht abtransportieren“, sagt er im KURIER-Gespräch. „Ich habe mir bei dem Angebot schon etwas gedacht. Ich möchte das Werk restrukturieren und die Immobilie erwerben.“

Konkret hat Kovats nur einen Euro geboten, was verwundern mag. Jedoch, so sagt er, würde er auch die Schulden der GmbH übernehmen. Die Überschuldung beläuft sich auf 37 Millionen Euro. Wobei Kovats – nachdem die Gläubiger ausbezahlt worden sind (mindestens 30 Prozent, sofern diese zustimmen) – von den restlichen Schulden befreit werden würde. Er müsste also nur rund 10 Millionen Euro übernehmen.