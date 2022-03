Mineralöl-Reserven für mindestens 90 Tage

Nur knapp zehn Prozent des importierten Rohöls kommen aus Russland. Die OMV bezieht deutlich größere Mengen aus Kasachstan und dem Irak. Die Rohöl-Importe werden vor allem zu Diesel, aber auch zu Benzin und Heizöl verarbeitet.

Doch lediglich die Hälfte des Mineralölverbrauchs in Österreich komme von der OMV, weiß Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Mineralölindustrie. Die restlichen 50 Prozent werden bereits als Benzin oder Diesel oder Heizöl importiert. Ein Teil davon kommt aus Deutschland, wo auch russisches Rohöl verarbeitet wird. Man kann daher nicht genau sagen, wie hoch der Anteil an russischem Öl in Österreich tatsächlich ist. Die OMV wäre laut Doloszeski auch in der Lage, zwei Drittel des heimischen Bedarfs in Österreich zu produzieren.

Für fast drei Monate ist vorgesorgt. Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen müsse ein Vorrat für 90 Tage vorhanden sein, betont Jürgen Roth, Obmann des Fachverbandes Energiehandel. Wegen der hohen Gaspreise gebe es derzeit die Tendenz, Gas durch Öl zu ersetzen, was die Ölpreise in die Höhe treibe. Das gelte auch für die Fernwärme.