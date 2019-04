Millionenschaden durch Brand ließ Logistikfirma in die Pleite schlittern

Schulden und Vermögen

Die Schulden werden mit 732.000 Euro beziffert, die Aktiva mit 370.000 Euro. Letzter sind aber zum Teil mit Pfandrechten belastet. „Es ist geplant, das Unternehmen fortzuführen, wobei technische und personelle Reorganisationsmaßnahmen umgesetzt werden sollen“, weiß Klikovits. Dazu muss man wissen, dass das Unternehmen bereits 2017 rund 692.000 Euro Schulden und eine Bilanzverlust in Höhe von fast 62.000 Euro auswies, im Jahr 2016 rund 620.000 Euro Schulden, eine Bilanzverlust in Höhe von 34.400 Euro und einen Verlsutvortrag in Höhe von fast 80.000 Euro.

Das insolvente Unternehmen bietet den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent Quote binnen zwei Jahren an: "Dass entspricht der gesetzlichen Mindestquote, sodass der KSV1870 darin vorerst nur ein Formalanbot erblickt und im Interesse der betroffenen Gläubiger nunmehr prüfen wird, ob und auf welche Weise dieser Zahlungsvorschlag zu verbessern sein wird, um den Gläubigern die Annahme empfehlen zu können."