Abgebaut: Millionenpleite eines namhaften Steinbruch-Betreibers

Harter Wettbewerb

Das im Jahr 1949 von Diplom-Architekt Albert Friepess gegründete Unternehmen befasste sich bei Gründung mit dem Konglomeratabbau und der Natursteingewinnung im Steinbruch Eggenstein. Neben der Zentrale in Strasserau, Linz, gibt es noch Streinbrüche in Amaliendorf-Aalfang, in Heidenreichstein (NÖ), in Windhaag bei Freistadt und in Sandl.

In den vergangenen Geschäftsjahren habe das Unternehmen gute Ergebnisse erwirtschaftet. Der Markt sei aber durch in- und ausländische Mitbewerber hart umkämpft, der Presidruck soll hoch sein. Die wesentlichen Mitbewerber sollen die Unternehmen Kammerer, Poschacher, Schärdinger, Stein & Co und Strasser.