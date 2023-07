Millionenpleite für Bahn-Logistiker

Die DB Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft mbH hält Beteiligungen an der sogenannten Bahnoperator-Gruppe: 95 % an der Bahnoperator Austria GmbH, 100 % an der Bahnoperator Polska sp.z.o.o., 95 % an der Nöckler Aviation Capital GmbH und 100 % an der DNS Systems GmbH.

Die Bahnoperator-Gruppe organisiert und betreibt Güterfrachtverkehr mit eigenen, geleasten Lokomotiven und Tragwagen, insbesondere innerhalb Europas und mit Anschlussmöglichkeiten nach China.

Der Fahrplan beinhaltet insgesamt 72 Destinationen. In der gesamten Bahnoperator-Gruppe sind über 50 Dienstnehmer beschäftigt.