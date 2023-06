Millionenpleite eines bekannten Sportarktikel-Händlers

"Die Insolvenzursachen liegen in den massiv verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche Teamsport und Handel mit Sportartikel, der krisenbedingten Reduktion der erzielbaren Deckungsbeträgen in Teilgeschäftsfeldern, dem Ausfall eines Großkunden/Geschäftspartner in Deutschland sowie in der hohen Inflation und den ausgebliebenen Preisanpassungen", weiß der Gläubigerschutzverbans Creditreform über die Pleiteursachen.

Die Rede ist von der geomix AG mit Sitz Liezen. Sie hat am Landesgericht Leoben den Antrag auf Eröffnung Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Iris Scharitzer vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Sportartikel, insbesondere im Teamsport-Bereich, sowohl im Direktvertrieb als auch über den eignen Web-Shop www.geomix.at. Der Betriebsstandort befindet sich Liezen und die weiteren drei Zweigniederlassung in Charlottenburg, Deutschland, in Strasbourg Frankreich, und in Sittard, Niederlande.

Es sind rund 120 Gläubiger und 137 Dienstnehmer betroffen. Die Gesamtpassiva (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) betragen rund 44,9 Millionen Euro.