Millionenpleite eines bekannten Ausstatters von Camping-Fahrzeugen

„Wir verwandeln deinen Family-Van oder Kastenwagen in ein flexibles Zuhause für unterwegs. Egal ob VW, Citroen oder Toyota – wir sind markenunabhängig und haben die perfekte Lösung für dich. Wir bieten komplette Camper auf Neuwagenbasis, nutzen aber auch unser Know-how für Tagesprojekte bei bestehenden Basisfahrzeugen. In unserem Webshop bekommst du alles um dir deinen Vanlife-Traum selbst zu erfüllen“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von Easygoinc. GmbH mit Sitz in Wels. Sie hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet. 45 Mitarbeiter und 109 Gläubiger sind laut KSV1870 von der Pleite betroffen. Die Schulden werden mit 3,3 Millionen Euro und die Aktiva mit 1,074 Millionen Euro beziffert.

„Laut Angaben im Insolvenzantrag liegen die Ursachen der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit in der mangelnden Eigenkapitalausstattung, den zu hohen Personalkosten und den nicht in der erhofften Dimension eingetretenen Umsatzerwartungen begründet. Der Ressourcenaufbau war kostenintensiver als erwartet und wurde die Zeit unterschätzt, die es braucht bis Marketing- und Vertriebsmaßnahmen Wirkung zeigen“, weiß KSV1870-Expertin Petra Wögerbauer. „Es ist beabsichtigt das Unternehmen fortzuführen und wird erwartet, dass die bestehenden Aufträge im Volumen von 1,693 Millionen Euro das Unternehmen wieder in die Gewinnzone führen. Zudem wird Unterstützung von dritter Seite für den angebotenen Sanierungsplanantrag erwartet."

Am 12. Oktober 2023 werden die Gläubiger am Landesgericht Wels über den beantragten Sanierungsplan abstimmen. „Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote in Höhe von 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren angeboten“, so Petra Wögerbauer vom KSV1870.