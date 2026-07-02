Millionenpleite eines Traditions-Industrieunternehmens

„Das traditionsreiche oberösterreichische Industrieunternehmen ist seit Jahrzehnten im Behälterbau tätig und fertigt sowohl Serienprodukte als auch kundenindividuelle Lösungen aus Metall und Kunststoff. Die Firma verfügt über umfangreiche Gewerbeberechtigungen in den Bereichen Metall- und Kunststoffverarbeitung, Industrieanlagenbau, Rohrleitungsbau sowie Herstellung von Lager- und Transportbehältern“, heißt es von den Gläubigerschutzverbänden.

Über das Vermögen der Heson Metall- und Kunststofftechnik GmbH in Vorchdorf wurde am 2. Juli 2026 vom Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigten AKV und KSV1870 dem KURIER. Die Verfahrenseröffnung erfolgte auf Eigenantrag der Gesellschaft. Rund 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.