Millionenpleite eines Traditions-Industrieunternehmens
„Das traditionsreiche oberösterreichische Industrieunternehmen ist seit Jahrzehnten im Behälterbau tätig und fertigt sowohl Serienprodukte als auch kundenindividuelle Lösungen aus Metall und Kunststoff. Die Firma verfügt über umfangreiche Gewerbeberechtigungen in den Bereichen Metall- und Kunststoffverarbeitung, Industrieanlagenbau, Rohrleitungsbau sowie Herstellung von Lager- und Transportbehältern“, heißt es von den Gläubigerschutzverbänden.
Über das Vermögen der Heson Metall- und Kunststofftechnik GmbH in Vorchdorf wurde am 2. Juli 2026 vom Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigten AKV und KSV1870 dem KURIER. Die Verfahrenseröffnung erfolgte auf Eigenantrag der Gesellschaft. Rund 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.
Kostensteigerungen nicht weitergegeben
Als Hauptursachen für die Insolvenz nennt das Unternehmen stark gestiegene Personal-, Energie- und Materialkosten sowie einen deutlichen Rückgang des Auftragseingangs. Die erheblichen Kostensteigerungen konnten nicht ausreichend an die Kunden weitergegeben werden. Ein Auftragseinbruch von rund 30 Prozent im ersten Halbjahr 2026 verschärfte die wirtschaftliche Situation zusätzlich. Zwar konnte ein Großauftrag aus Kanada den Betrieb vorübergehend stützen, eine nachhaltige Fortführung war jedoch nicht mehr sichergestellt.
Verbindlichkeiten von 1,44 Millionen Euro
Die Gesellschaft weist Verbindlichkeiten von rund 1,44 Millionen Euro aus. Zusätzlich bestehen Abfertigungsrückstellungen von rund 1,2 Millionen Euro. Dem stehen offene Forderungen von rund 548.000 Euro gegenüber. Der im Insolvenzfall geschätzte Wert der Aktiva wird im Eigenantrag mit höchstens 360.000 Euro angegeben.
Fortführung fraglich
Ob eine Fortführung einzelner laufender Aufträge oder eine Verwertung des Unternehmens beziehungsweise einzelner Unternehmensbereiche möglich sein wird, bleibt Gegenstand der weiteren Prüfung durch den Masseverwalter.
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